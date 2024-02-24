بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 4.648 تيريليون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، لارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالى الودائع لــديه.

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9.450 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن 2021/2022 وحققت ودائع كل من القطاع العائلى وقطاع الخدمات العـام أعلى نسب من إجمالى قيمة الودائع حسب بيانات الجهاز المركزى التعبئة والإحصاء حول تطورات الودائع والائتمان المصرفى خــلال عام 2022/2023 مقارنة بعـام 2021/2022.

وأضاف بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3% مـــن إجمالـــى الودائع المصرفية.