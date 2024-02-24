 وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة أوديسا الأوكرانية - بوابة الشروق
السبت 24 فبراير 2024 8:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة أوديسا الأوكرانية

أوديسا (أوكرانيا) - د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 7:44 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 7:44 م

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك إلى مدينة أوديسا الواقعة في جنوب أوكرانيا، اليوم السبت، مع حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

وصلت الوزيرة الألمانية إلى المدينة اليوم السبت برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، في زيارة تم الإبقاء عليها قيد السرية لأسباب أمنية.

يذكر أن هذه هي الزيارة السادسة التي تقوم بها السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

كان كل من الوزيران شاركا في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الجمعة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب. وعاد السياسيان معا من نيويورك إلى العاصمة الألمانية برلين صباح يوم السبت على متن طائرة حكومية ألمانية، ومن هناك، سافرت بيربوك وكوليبا إلى مولدوفا حيث سافرا من هناك إلى أوديسا برا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك