وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة أوديسا الأوكرانية

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك إلى مدينة أوديسا الواقعة في جنوب أوكرانيا، اليوم السبت، مع حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

وصلت الوزيرة الألمانية إلى المدينة اليوم السبت برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، في زيارة تم الإبقاء عليها قيد السرية لأسباب أمنية.

يذكر أن هذه هي الزيارة السادسة التي تقوم بها السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

كان كل من الوزيران شاركا في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الجمعة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب. وعاد السياسيان معا من نيويورك إلى العاصمة الألمانية برلين صباح يوم السبت على متن طائرة حكومية ألمانية، ومن هناك، سافرت بيربوك وكوليبا إلى مولدوفا حيث سافرا من هناك إلى أوديسا برا.