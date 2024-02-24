مولد أبو المعاطي يشهد زحاما شديدا قبل الليلة الكبيرة

شهد شارع مسجد عمر بن العاص، زحاما شديدا اليوم، بمناسبة اللية قبل الكبيرة لمولد العارف بالله أبو المعاطي، والذي يقام كل عام في الثامن من شعبان، ويستمر لمدة أسبوع، ويشارك فيه كالعادة أصحاب الطرق الصوفية، بإقامة «حضرة ومديح» بشكل يومي، يحضرها المريدون من كل مكان في مصر، خاصة منطقة الدلتا.

وأكد المنشد إبراهيم حمص، شيخ الطريقة الصوفية في دمياط، أن عدد المريدين للشيخ أبو المعاطي في دمياط فقط تخطى الـ30 ألف مريد، كما يشارك في الاحتفال كل عام، من أبناء دمياط، محبي ومريدي الشيخ صالح أبو خليل شيخ الطريقة الخليلية، وهي التي تحيى الليلة الكبيرة بشكل دائم.

وقال محمد محمود، أحد أصحاب الشوادر: "الحمد لله هناك إقبال كبير على الشوادر، فاليوم هو يوم جمعة وإجازة لأهالي دمياط، وغدا الليلة الأخيرة، وبالطبع شراء الحمص وحلويات المولد عليهما إقبال كبير، وبلغ كيلو الحمص 80 جنيها، وأسعار حلوى المولد المشكلة، من 100 جنيه إلى 120 جنيها، وكذلك إقبال من العائلات على شراء الطرابيش وماسكات الوجوه، وألعاب الأطفال.

بينما أكد محمد الشواف، بائع حمص وحلويات في مولد أبو المعاطي، أن البيع هذا العام كان بمعدله الطبيعي، رغم ارتفاع الأسعار، وذلك للزحام الشديد الذي شهده المولد، برغم شراء معظم الزبائن كميات أقل من المعتاد، فنصف كيلو وربع كيلو وثلاثة أرباع الكيلو، كان هو البيع الأكثر في هذا العام.