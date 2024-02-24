دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، ألمانيا وأوروبا إلى بذل مجهود أكبر عندما يتعلق الأمر بالدفاع، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال شولتس: «روسيا لا تهاجم أوكرانيا فقط، لكنها تدمر أيضا السلام في أوروبا»، موضحًا أنه سيتم دعم أوكرانيا في دفاعها عن النفس طالما كان هذا ضروريا، وفق تصريحه.

وأضاف: «نحن، ألمانيا وأوروبا، نبذل المزيد من الجهد، ويجب أن نبذل ما هو أكثر – لكي نتمكن من الدفاع عن أنفسنا بشكل فعال».

وأكد المستشار الألماني أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو أفضل ضمان للدفاع على جانبي الأطلسي.

وأشار شولتس إلى الاستثمار المتزايد في الجيش الألماني كدليل على أن ألمانيا تفي بالتزاماتها لحلف الناتو.

وقال شولتس إن ألمانيا تستثمر هذا العام 2% من إجمالي ناتجها الاقتصادي في الجيش للمرة الأولى خلال عقود، في إشارة إلى هدف الناتو المعلن من فترة طويلة.

وتعهد أن هذا سيظل هو الوضع في الأعوام والعقود المقبلة.