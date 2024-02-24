رئيس البرلمان الموريتاني السابق يدعو رئيس البلاد لعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

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دعا رئيس البرلمان الموريتاني السابق مسعود ولد بلخير، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.

وقال ولد بلخير، الذي يرأس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، في مبادرة سياسية كشف عنها حزبه، مساء اليوم السبت، "إن من بنود المبادرة تمديد ولاية الرئيس الغزواني الحالية عاما إضافيا تخصص للتحضير الجيد للانتخابات الرئاسية بإشراف الرئيس الغزواني تنظم بعدها انتخابات بلدية وبرلمانية".

وهذه أول مرة يدعو فيها سياسي بارز الرئيس لعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وتشير كل المعطيات والدلائل إلى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ماض في الترشح لفترة رئاسية ثانية في ظل دعوات كثيرة من أحزاب الموالاة لترشحه وتلميحه إلى أنه يضع هذه المسالة في يد الشعب وفي يد مؤيديه.

ونجح الغزواني في آخر انتخابات رئاسية في البلاد جرت في 2019.