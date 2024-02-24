تفاصيل العثور على جثة شخص بمقابر سمالوط في المنيا

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عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا، على جثة شخص، بجوار مقابر الشيخ سيد، بمركز سمالوط، غرب، وتم فرض كردون أمنى في محيط الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي يتضمن بوجود شخص ملقاة على الأرض جوار مقابر الشيخ سيد بمدينة سمالوط.

وعلى الفور، انتقل لمحل الواقعة، المقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث المركز ومعاونه الأول الرائد محمد أبو ضيف والنقيب إسلام الدكروري.

وبالمعاينة والفحص، تبين وجود شخص متوفى ملقاة على الأرض ويقيم بمدينة سمالوط شرق، وتم إبلاغ الإسعاف ونقل الجثمان لمستشفى سمالوط التخصصى، تحت تصرفات النيابة العامة.

وانتدبت النيابة، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبى على الحالة، وتم توقيع الكشف الطبي.

وثبت تقرير مفتش الصحة أن حالة الوفاة ليس بها شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتوقف عضلة القلب.

وأغلق المحضر بوقته وتاريخه، بناء على ذلك أمرت النيابة العامة بتسليمه لأهليته لعدم وجود شبهه بالوفاة.