محافظ كفر الشيخ يتفقد مجمع الخدمات المتكاملة بقرية البصراط بمطوبس

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مجمع الخدمات المتكاملة بقرية البصراط التابعة لمركز مطوبس، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة التفقدية زيارة عدد من المنشآت الخدمية، حيث قام محافظ كفرالشيخ بزيارة المجمع الزراعي بالقرية، ونقطة إسعاف البصراط، بالإضافة إلى الوحدة البيطرية.

كما شملت الزيارة مجمع الألبان الذي يعد الأول من نوعه بقرى المحافظة، ومجمع خدمات المواطنين “المركز التكنولوجي”، وتأتي الزيارة في إطار متابعة سير العمل بمشروعات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.