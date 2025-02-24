الداخلية تنفي اقتحام قوة شرطية لمنزل مواطن والتعدي عليه بدكرنس

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام ضابط شرطة بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية باقتحام منزله والتعدي على أسرته وضبطهم دون وجه حق.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه في 20 فبراير الجاري، قامت قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بحملة استهدفت (والد الشاكي وآخرين) إنفاذًا للقانون، لصدور أحكام قضائية ضدهم بالسجن والحبس في عدد من القضايا، أبرزها ("جناية إحداث عاهة مستديمة، ضرب، شيك، تبديد"). وأثناء ضبطهم، قام عدد من أقارب الشاكي بإلقاء الحجارة على القوات لمنعهم من ضبط المحكوم عليهم، إلا أنه تمت السيطرة على الموقف وضبط القائمين على عملية الاعتداء، وكذلك أحد المحكوم عليهم.

وتابع المصدر: بعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم وضبط وإحضار المحكوم عليه الهارب، مؤكدًا أن كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني دون أي تجاوزات.

ولفت المصدر إلى أن تناول الجماعة الإرهابية لمثل هذه الادعاءات يأتي في إطار ما دأبت عليه من تزييف للحقائق وترويج للشائعات، في محاولة لإثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها في أوساط الرأي العام.