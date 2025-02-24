رئيس اتحاد اليد يشيد بتنظيم «سبورتس إكسبو» ويؤكد علي المكاسب الكبيرة

أبدى خالد فتحي رئيس اتحاد اليد سعادته بالمشاركة في معرض "سبورتس إكسبو" المهم للغاية في حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في شتى المجالات لمواصلة التنمية والبناء .

وأشاد رئيس اتحاد اليد بما شاهده اليوم خلال مشاركته بمعرض سبورتس إكسبو مشيرا إلى أنه يمثل خطوة نحو تحقيق رؤية مصر في أن تصبح مركزاً عالمياً لصناعة الرياضة والاستثمار الرياضي.

وافتتح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض «سبورتس إكسبو 2025»، الذي يُقام حتى 25 فبراير بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة.

ويرتكز " سبورتس إكسبو " على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز دور الرياضة كأداة اقتصادية وتنموية، في مقدمتها محور "الرياضة والتكنولوجيا" والذي يركز على استعراض أحدث الحلول الرقمية في تحليل الأداء الرياضي والتدريب وتعزيز تجربة المُشجعين، وهكذا محور "الاستثمار الرياضي" الذي يناقش فرص التمويل والرعاية الرياضية، وكيفية تحول الأندية إلى كيانات اقتصادية مستدامة من خلال الشراكات والرعايات الذكية، بالإضافة إلى محور "تعزيز المشاركة الجماهيرية" ويسلط الضوء على أحدث استراتيجيات التسويق الرياضي، ودور التحليلات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في زيادة التفاعل مع الجماهير.