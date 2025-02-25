أردوغان: الديمقراطية الليبرالية تمر بأزمة خطيرة ويجب وقف حرب أوكرانيا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الديمقراطية الليبرالية دخلت في أزمة خطيرة، فيما أكد على ضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في خطاب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، في العاصمة أنقرة، وفقا لوكالة الأنباء الأناضول التركية.

وقال أردوغان إن "الديمقراطية الليبرالية التي تمثل الأيديولوجية الأكثر جاذبية في القرن الماضي دخلت في أزمة خطيرة".

وأوضح أن الانتخابات الأخيرة في ألمانيا أثبتت أن الفراغ الذي نشأ في الديمقراطيات الأوروبية يتم ملؤه من قبل اليمينيين المتطرفين.

وأضاف الرئيس التركي: "نريد أن تنتهي حرب روسيا وأوكرانيا التي أودت بحياة مئات الآلاف، ودفع البلدان أثمانا باهظة".

وأكد استعداد تركيا لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا وتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق السلام الدائم.

وذكر أردوغان أن "المنظمات والقادة الغربيون الذين شاهدوا مذبحة راح ضحيتها أكثر من 61 ألف مدني أغلبهم من الأطفال والنساء بغزة فشلوا في الاختبار الإنساني".

وأكد أن تركيا وعضويتها الكاملة وحدهما كفيلان بإنقاذ الاتحاد الأوروبي من المأزق الذي وقع فيه بدءا من الاقتصاد والدفاع وصولا إلى السياسة والسمعة الدولية.