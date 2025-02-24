ماسكيرانو: تحجيم ميسي في الملعب «قلة احترام»

أكد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لإنتر ميامي، اليوم الإثنين، أنه يجب منح حرية الحركة داخل الملعب وإيجاد المساحات للاعبين استثنائيين مثل مواطنه ليونيل ميسي.

وقال ماسكيرانو خلال المؤتمر الصحفي، عشية مواجهة فريقه أمام سبورتنج كانساس سيتي في دوري أبطال الكونكاكاف "سيكون من قلة الاحترام للاعب بحجم ليونيل ميسي، توجيه وتحجيم تحركاته داخل الملعب".

وأضاف "نحاول أن نخلق له المساحات المناسبة داخل الملعب، وأعتقد أن هذا هو الأهم عندما تمتلك لاعبا مثل ميسي، أن يستطيع الفريق تحريره من الرقابة وخلق المساحات التي يتحرك فيها بحرية".

وتابع "انطلاقا من هنا، يقود الفريق ببراعة، إنه لاعب يرى كرة القدم بطريقة خاصة جدا، هو يختلف عن الجميع".

وبعد فوزه في مباراة ذهاب الدور الأول من بطولة دوري أبطال الكونكاكاف بهدف نظيف سجله ليو، يستقبل صاحب القميص رقم 10 ورفاقه، كانساس سيتي في إياب هذا الدور.

وحول هذه النتيجة أردف ماسكيرانو "هذه النتيجة لا تمنحنا أي أفضلية على الإطلاق، نستعد للمباراة المقبلة وكأن النتيجة كانت (0-0)".

وأردف "لا يمكن أن نجازف، المشكلة في هذا الأمر هو أن كرة القدم ليست زرا سنضغط عليه، وبين لحظة وأخرى بإمكانك تنشيط اللاعبين وقتما تريد، هذا غير موجود في كرة القدم (...)، إستراتيجيتنا هي الفوز بالمباراة".

كما تحدث صاحب الـ40 عاما عن النجم الأوروجواياني لويس سواريز، حيث شدد على أنه بعيدا عن آلام الركبة التي يعاني منها، فهو بحالة بدنية جيدة.