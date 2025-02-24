في حفل توزيع جوائز ساج في نسخته الـ31، فاز الممثل كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن أدائه الاستثنائي في فيلم "ألم حقيقي - A Real Pain". وقد استطاع كولكين، الذي قدم دورا مؤثرا ومعقدًا، أن يثبت نفسه في منافسة قوية ضمت مجموعة من أبرز الأسماء في عالم السينما.

وقد تنافس على الجائزة مع نخبة من الممثلين الموهوبين، منهم إدوارد نورتون عن فيلم "مجهول تماما - A Complete Unknown", ويوري بوريسوف عن "أنورا - Anora", وكلارنس ماكلين عن " Sing Sing"، وجيرمي سترونج عن "المتدرب - The Apprentice", وجاي بيرس عن "الوحشي - The Brutalist".

تعتبر هذه الجائزة بمثابة تقدير كبير لموهبة كولكين، الذي استطاع أن يلفت الأنظار مجددا بأدائه المتقن في دور من شأنه أن يظل علامة فارقة في مسيرته الفنية.