كامل الوزير: تغيير الأسعار وارتفاع سعر الفائدة تحديان كبيران يواجهان الصناعة



استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية، قائلا: «المشاكل كثيرة؛ لكن التحدي الكبير في الصناعة هو ارتفاع الأسعار وتغير سعر الفائدة».



وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» الإثنين، على هامش جولته التفقدية من مدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية: «المصريون من حقهم يحلموا ويعملوا مصانع، ونحن نشجعهم؛ لكن تغيير الأسعار خلال الفترة الماضية، وتغيير سعر الفائدة؛ كان تحديا كبيرا واجهته الصناعة المصرية».

وأشار إلى أن «مشكلة التمويل» كانت من أكبر التحديات؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، قائلا: «المستثمر اللي كان عايز يعمل مصنع وبيقول أنا هأخد 100 مليون جنيه، وبيكون معاه 10 أو 20 أو 50 مليون - أيًا كان - والباقي بيأخده من البنك في صورة قرض، بيلاقي إن الـ 100 مليون أساسا مبقوش يعملوا المصنع؛ لأن الأسعار زادت.. والقرض الذي كان يأخذه من البنك بمبلغ أصبح بيأخذه بالضعف بفائدة عالية جدًا».

كما نوه أن عدم توفر العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية وفرق سعر الصرف شكلت مشكلة إضافية، معقبا: «عدم تواجد العملة، وفارق سعر الصرف الذي كان موجودًا - الدولار كان بـ 40 أو 50 جنيها ويُقيّم على 70 جنيها؛ كانت مشكلة أخرى».