المغرب يعلن تفكيك خلية تابعة لـ داعش خططت لاستهداف البلاد

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قال مسؤولون، اليوم الإثنين، إن السلطات المغربية اعتقلت هذا الشهر عشرات الأشخاص خططوا لتنفيذ هجمات بتحريض من تنظيم "داعش" في منطقة الساحل، جنوب الصحراء.

ويعكس الكشف عن تلك الخلية الإرهابية وما وصفته السلطات بالـ"مؤامرة الإرهابية الخطيرة والوشيكة" تعكس الأطماع المتزايدة للجماعات المتطرفة في المنطقة.

ولم تقدم السلطات المغربية تفاصيل عن المؤامرة أو دوافع المعتقلين، بيد أنها نشرت صورا ومقاطع فيديو تظهر رجال أمن يداهمون خلايا إرهابية في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأظهرت الصور مخزونات أسلحة وأعلام لـ"داعش" مرسومة على الجدران وآلاف الدولارات تم العثور عليها خلال مداهمات للشرطة.

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، حبوب الشرقاوي خلال مؤتمر صحفي:إن "المغرب لا يزال هدفا رئيسيا في جدول أعمال جميع المنظمات الإرهابية في منطقة الساحل".