البيت الأبيض: الدبلوماسية هي خيار ترامب الأول مع إيران

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"خيار الدبلوماسية" تجاه إيران، لكنه شدد على الاستعداد لاستخدام القوة الفتاكة "إذا لزم الأمر".

و⁠قالت ‌كارولين ليفيت، ​المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، الثلاثاء، رداً ⁠على ​سؤال ​حول ‌إيران، إن "الخيار ​الأول ⁠لترمب ​هو دائماً ⁠الدبلوماسية، لكنه على استعداد ‌لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم ​الأمر"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية، حسبما نقلت صحيفة"واشنطن بوست" الأمريكية، نقل أكثر من 150 مقاتلة إلى قواعد عسكرية في أوروبا والشرق الأوسط، منذ انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية في 17 فبراير الجاري.

وتشير الحشود العسكرية الأمريكية، في منطقة الشرق الأوسط، وفق خبراء، إلى أن الجيش الأمريكي يستعد لعملية عسكرية تستغرق عدة أيام "دون غزو بري".

وتُضاف التعزيزات العسكرية التي رصدتها الصحيفة الأمريكية، إلى تواجد عشرات المقاتلات على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، التي تم رصدها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، الاثنين.



