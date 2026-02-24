مركز التحول الرقمي بـجامعة الأقصر ينظم اختبارات لـ130 باحثًا وموظفًا حكوميًا

نظم مركز التحول الرقمي بـجامعة الأقصر، اليوم، اختبارات التحول الرقمي لعدد 130 باحثًا، إلى جانب عدد من موظفي الجهاز الإداري وبعض المتقدمين من خارج الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتها الرقمية.

واستهدفت الاختبارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالجهاز الإداري، إضافة إلى الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهاتها لدعم مسار الرقمنة الشاملة، وتنمية القدرات التكنولوجية لمنسوبيها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تطوير منظومة التعليم والإدارة والخدمات الجامعية وفق أحدث المعايير التقنية.