أوربان يهاجم بروكسل بعد تعليق عضوية حزبه في تحالف محافظ بالبرلمان الأوروبي

انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي، بعد أيام من تعليق مشاركة حزبه الاتحاد المدني المجري (فيدس ) في تحالف حزبي محافظ رئيسي في البرلمان الأوروبي.

وقال في مقابلة اليوم الأحد، مع محطة إذاعية مجرية تدعمها الدولة إن "ساسة بروكسل يعيشون في فقاعة". وقال إنهم "ينشئون نخبة بيروقراطية في بروكسل تفقد تواصلها بالواقع".

ودعا أوربان مستمعيه للتصويت لصالح فيدس في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أيار/ مايو "من أجل أن نظهر لأولئك في بروكسل أن ما يحدث في المجر هو ما يريده الشعب المجري"، مضيفا أن سياسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب ألا تمليها "الأحزاب التي تنحرف ناحية اليسار".

وكان حزب الشعب الأوروبي قد صوت يوم الأربعاء بتأييد 190 صوتا مقابل 3 أصوات لتعليق حزب فيدس بزعامة أوربان بسبب ما وصفه تحالف يمين الوسط بأنها "سياسات غير ليبرالية".

وستتولى لجنة إشرافية مراقبة ما إذا كان فيدس سوف يتخذ خطوات للوفاء بشروط معينة لإعادة انضمامه للمجموعة من جديد.

وتصاعدت التوترات بوجه خاص في الأسابيع القليلة الماضية بعدما أطلقت المجر حملة ملصقات ضد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر،وهو عضو في حزب الشعب الأوروبي والملياردير الأمريكي المجري المولد جورج سوروس، تصفهما فيها بالمروجين للهجرة غير الشرعية، وتردد مزاعم اليمين المتطرف بأن رجل الأعمال يتحكم في الدوائر السياسية العليا.