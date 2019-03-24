مسؤول كوري شمالي في روسيا تمهيدا لزيارة كيم إلى موسكو

أفادت مصادر روسية بأن مسؤول من كوريا الشمالية توجه إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وقالت المصادر في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن وجود المسؤول في روسيا قد يكون للتحضير لزيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى موسكو.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تعزيز اتصالاتها الدبلوماسية مع روسيا في أعقاب فشل محادثات القمة الثانية مع الولايات المتحدة، في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث قام ثلاثة من كبار المسؤولين الشماليين بزيارات متتالية لروسيا خلال الشهر الجاري كما زار وفد من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي بيونج يانج الأسبوع الماضي.