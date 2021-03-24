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باكستان تسجل 3301 إصابة جديدة و30 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 8:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 8:11 ص

 سجلت باكستان 3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 637 ألفا و42 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت صحيفة /إكسبرس تريبيون/ الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و965 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 957 شخصا ليبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 586 ألفا و228 شخصا.

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