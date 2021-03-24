مباحث السيدة زينب تعيد طفل مستشفى أبو الريش لأحضان أسرته

نجح رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، أمس الثلاثاء، في إعادة الطفل المختطف من مستشفى أبو الريش وتسليمه لأهله، وذلك بعد القبض على المتهمة التي تنكرت في ملابس طبيبة وقامت بارتكاب الواقعة.

و كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، لـ"الشروق"، إن فريق البحث الجنائي تمكن من تحديد خط سير المتهمة التي ذكرتها أم الطفل، حيث إنها استقلت فور خروجها من المستشفى، عددا من سيارات الأجرة؛ لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب، واستقلت مترو الأنفاق.

وأضاف المصدر أنه فور تحرير بلاغ بالواقعة، تم تشكيل فريق بحث جنائي وفحص جميع كاميرات المراقبة في المستشفى وخارجه، وبتكثيف الجهود توصلوا إلى تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من ربة منزل تدعى "منى ك."، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، بتعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى أبو الريش للأطفال، أول أمس الإثنين، على يد سيدة ترتدي بالطو أبيض ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

وأوضحت والدة الطفل المختطف، في بلاغها، أن المتهمة طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى، وفور عودة الأم، وجدت السيدة قد اختطفت رضيعها ولاذت بالفرار.