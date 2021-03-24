«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وفق نظام التقييم الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي ستعقد خلال شهر يوليو أو أغسطس القادمين إلكترونيا وليس ورقيا، وفق نظام التقييم الجديد، وأن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد في شهر يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

وقال الوزير، في فيديو نشر على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بمثابة إعداد لشهادة الثانوية العامة، حتى يعرف كل طالب مستواه ويستطيع تحقيق هدفه وهو الالتحاق بالجامعة، بالإضافة إلى التدريب على نظام الأسئلة وطرق الإجابة في كل مادة.

وأضاف وزير التربية والتعليم ان النظام الجديد لا يعتمد علي الدرجات، مشيرًا إلى أن تعديل نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من الكتروني إلى ورقي وفي لجان مؤمنة هدفه إتاحة تكافؤ الفرص بين الطلاب ومنع الغش الجماعي.

وأوضح الوزير أنه سيتم اضافة خانة جديدة إلى جدول تقييم كل طالب تتضمن تقديره حسب نتائجه في امتحانات الترم الأول وسيتم إرسال الجدول الجديد إلى الطلاب خلال أيام.

وأضاف شوقي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، كان بها مشكلتان الأولى تقنية، والثانوية العامة لن تستخدم نفس التقنيات، والمشكلة الثانية مرتبطة بالغش.

وأوضح أن الامتحانات المجمعة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون على مدار ثلاثة أيام خلال شهري أبريل ومايو وستكون موحدة على مستوي كل مديرية تعليمية اي سيكون هناك 270 امتحانا اما المواد غير المضافة سيتم عقد الامتحانات نهاية شهر مايو المقبل لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب الذي أدي الامتحان قبل توقف الدراسة سيكون امتحانه في دروس الترم الثاني اما الطالب الذي لم يؤدي الامتحان سيؤديه في جميع الدروس منذ بداية الدراسة.