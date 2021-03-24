روسيا لحلف الناتو: ننصحكم بالاهتمام بمشاكلكم الداخلية

انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بشأن روسيا، وقالت "ننصحكم بحل المشاكل في دول الحلف".

وقالت زاخاروفا للصحفيين، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "أن المشاكل الموجودة في دول الناتو، مثل التطعيم، والأزمات، وحقوق الإنسان، تتطلب تدخلاً عاجلاً، عندما تنتهون من حل الأزمات سنبدأ على الفور بدراسة تجاربكم، ولكن الناجحة منها فقط".

وصرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتينبيرج، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن العلاقات بين روسيا وحلف الناتو لا تزال صعبة جداً، معربا عن قلق الحلف إزاء ما وصفه بتصرفات روسيا "العدوانية"؛ متهما موسكو بالقيام بمحاولات للتدخل في الانتخابات في دول أخرى ونشر معلومات مضللة.