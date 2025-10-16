الدفاع الأوروبي ضد الطائرات المسيرة يبدأ بحلول نهاية عام 2026

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المفوضية الأوروبية تريد من دول الاتحاد الأوروبي إحراز تقدم كبير في قدرات الدفاع ضد الطائرات المسيّرة بحلول نهاية العام المقبل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوكالة، فإن خطط التسلح الأوروبية تتضمن أن يعتمد قادة الاتحاد هذا العام مبادرة جديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى التصدي للطائرات المسيّرة الروسية.

ومن المتوقع أن يبدأ الشراء المشترك لأنظمة المراقبة وتقنيات الدفاع بعد ذلك، على أن يصبح جزء من النظام جاهزا للتشغيل بحلول نهاية عام 2026، بينما يتوقع اكتمال القدرة التشغيلية الكاملة بحلول نهاية عام 2027.

وتشير خارطة الطريق، التي من المقرر أن تعرض اليوم الخميس من قبل مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ومفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس، إلى أن الانتهاكات المتكررة الأخيرة لأجواء دول الاتحاد أبرزت الحاجة الملحّة إلى قدرة أوروبية مرنة وسريعة التفاعل وحديثة للدفاع ضد الطائرات المسيرة.