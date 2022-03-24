يفتتح الفيلم الروائي مجنون فرح للمخرجة ليلى بوزيد فعاليات مهرجان الفيلم العربي الفرنسي الذي يقام في الإمارات يوم الجمعة 25 مارس، ومن المقرر أن يحصل على عرض آخر في اليوم التالي لليلة الافتتاحية، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق الفيلم تجارياً، كما سيحصل على عرض في المركز الثقافي الفرنسي بموريتانيا يوم 12 أبريل.

وكان فيلم مجنون فرح قد بدأ مسيرته في أسبوع النقاد بـمهرجان كان السينمائي الدولي، وحصل على جائزتي أفضل ممثل وجائزة فالوا الماسية من مهرجان أنغوليم للفيلم الفرانكوفوني، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل عمل أول وثان في مهرجان ميد فيلم السينمائي في روما، كما نافس في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في تونس، وشارك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، مهرجان زيورخ السينمائي الدولي، مهرجان لندن السينمائي الدولي، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان سيدني السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، مهرجان سينيماينا في فرنسا ، ومهرجان ميامي السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويحكي الفيلم قصة أحمد شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس. في الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس، بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.

فيلم مجنون فرح من تأليف وإخراج ليلى بوزيد، ويشارك في بطولته سامي عوطالبالي، زبيدة بالحاج عمر، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو وأوريليا بيتي