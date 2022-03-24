رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع الأمن الوطني بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى

أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن الرئيس مون جيه-إن سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني بعد فترة وجيزة من إطلاق كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخ باليستي بعيد المدى نحو البحر الشرقي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)- أنه يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت القذيفة بزاوية مرتفعة.

وأفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة باتجاه بحر اليابان.

وذكرت الوزارة أن القذيفة تبدو صاروخا باليستيا، مشيرة إلى أنها سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وجاءت خطوة كوريا الشمالية بعد 4 أيام من إطلاقها 4 قذائف مدفعية في البحر الغربي، باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على ما يبدو، من سوكتشون، شمال بيونغ يانغ.

وتعد عملية الإطلاق لكوريا الشمالية المرة الـ12 من نوعها لاستعراض القوة في هذا العام.