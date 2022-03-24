تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في أمريكا إلى أقل مستوى منذ 1969

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 19 مارس الحالي إلى أقل مستوى له منذ 1969، في ظل زيادة الطلب على العمالة عن المعروض من الباحثين عن عمل في السوق، وارتفاع الرغبة في العمل نتيجة ارتفاع معدل التضخم.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي بواقع 28 ألف طلب إلى 187 ألف طلب، في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى ارتفاع العدد إلى 210 آلاف طلب.

في الوقت نفسه تراجع عدد الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 12 آذار/مارس الماضي إلى 35ر1 مليون طلب وهو أقل مستوى له منذ 1970.

وذكرت بلومبرج أن تراجع عدد الطلبات يتفق مع حالة سوق العمل حيث يكافح أصحاب العمل بشدة من أجل استقطاب العمالة التي يحتاجونها أو الاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديهم.