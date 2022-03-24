الولايات المتحدة وحلفاؤها يبحثون إرسال صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون دعم أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الخميس.



وأضاف المسؤول على هامش قمة الناتو في بروكسل، مساء الخميس: «بدأنا التشاور مع الحلفاء بشأن تقديم صواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا، قد تكون هناك بعض التحديات الفنية لتحقيق ذلك، لكننا نتشاور مع الحلفاء لبدء تطبيقه».



وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انضم إلى اجتماع زعماء الناتو عبر الاتصال المرئي، لكنه لم يكرر طلبات الانضمام إلى الناتو أو إنشاء منطقة حظر جوي فوق بلاده.



وعن الأجواء السائدة في اجتماع القمة، عقب المسؤول الأمريكي: «الأجواء العامة كانت رزينة وحازمة، ومتحدة بشكل لا يصدق».



والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مع الأمين العام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، قبل قمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي، التي تستهدف مناقشة الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا.



وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الخميس، ناقش بايدن وستولتنبرج وحدة الحلف وقوته، وجهود الناتو المستمرة؛ لردع أي عدوان والدفاع عنه، كما رحبوا بدعم الحلفاء لحكومة وشعب أوكرانيا.



ودعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى دعم أوكرانيا بـ1% من دبابات وطائرات الحلف، وذلك في خطابه إلى قمة حلف الناتو.



ويعتزم قادة الناتو خلال قمة في بروكسل اليوم الخميس، مناقشة تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج للصحفيين قبيل الاجتماع: «سيناقش القادة اليوم الحاجة إلى تجديد قوات الردع والدفاع لدينا على المدى الطويل، والخطوة الأولى على هذا المسار هي إنشاء أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من التحالف، في بلغاريا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا».



ولفت إلى أن الوجود المتزايد سيتطلب من الحلفاء زيادة الاستثمار في الدفاع، مضيفا بقوله: «يجب أن نفعل المزيد، لكن يجب علينا أيضا أن نستثمر أكثر ... آمل أن يتفق القادة على تسريع زيادة الاستثمار».



وفي معرض حديثه عن توقيت تواجد القوات الجديدة للتحالف، ولا سيما في رومانيا، شدد الأمين العالم لحلف الناتو على أنها «ستبقى هناك طالما كان ذلك ضروريا».