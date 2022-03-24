جوندوجان يحسم مستقبله بعد كأس العالم

قال إلكاي جوندوجان لاعب خط وسط المنتخب الألماني لكرة القدم إنه سيحسم القرار بشأن مستقبله مع المنتخب بعد نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر هذا العام.

وأشار جوندوجان إلى أنه قد يستمر مع المنتخب بعد المونديال على أمل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

وقال جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في تصريحات لمجلة "كيكر" نشرتها اليوم الجميس :"إذا سمح عقلي وجسدي، قد أشارك في البطولة الأوروبية... سأتخذ القرار بعد كأس العالم."

وخاض جوندوجان /31 عاما/ 54 مباراة مع المنتخب الألماني حتى الآن، وذلك قبل المباراتين الوديتين أمام منتخبي إسرائيل وهولندا المقررتين يومي السبت والثلاثاء.

وكان المنتخب الألماني قد خسر أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر من يورو 2020 التي أقيمت العام الماضي، لكن جوندوجان يثق بشكل كبير في فرص المنتخب خلال هذا العام الذي يشهد إقامة كأس العالم.

وأشار جوندوجان أنه لا يرى أن أي منتخب يتفوق بشكل كبير على المنتخب الألماني، مضيفا :"لدينا فريق قوي ومفاهيم جيدة."