اختفى سالم سلمي سليمان، أحد أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء، في ظروف غامضة، وظل ذووه يبحثون عنه ظنًا منهم أنه فُقد، حتي وجدوا جثته في طريق جبلي.

وقال أحد أقاربه، إنه تأخر عن موعد عودته من عمله، وظنت أسرته أنه تأخر نظرًا لوجود ظروف طارئة، وعندما تأخر الوقت ولم يعرفوا عنه شيئًا، قاموا بإبلاغ قبيلته والذين قاموا بالبحث عنه في طريق عودته من العمل.

وأوضح أنهم خلال رحلة البحث عنه، عثروا على جثته بمنطقة جبلية بالقرب من مدينة أبورديس، مشيرًا إلى أنهم اعتقدوا أن سبب الوفاة سكتة قلبية خلال أداء الصلاة.

وأكد أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية، لنقل الجثة إلى المستشفى، والتعرف على سبب الوفاة.

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا بالعثور على جثة شخص يدعى سالم سلمي سليمان، في أحد الجبال القريبة من مدينة أبورديس، خلال عودته من عمله.

وجرى نقل الجثمان إلي مستشفى أبورديس العام، وتجمع أهل المتوفي لاستلام الجثمان ودفنه.

وحتى الآن لم تظهر نتيجة تقرير الطب الشرعي.