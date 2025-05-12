أكدت القوات المسلحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، مقتل 13 شخصا، بينهم أربعة عسكريين، في انفجار وقع أثناء محاولتهم التخلص من ذخيرة منتهية الصلاحية في قرية ساجارا بمنطقة جاروت في جاوة الغربية.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن رئيس المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الإندونيسية، الميجور جنرال كريستومي سيانتوري، القول إنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى باميونجبوك الإقليمي العام.

وأضاف سيانتوري في مقابلة تلفزيونية بجاكرتا، اليوم: "نقوم بالتنسيق مع الضباط في الموقع لتأمين موقع الحادث وإخلائه كإجراء احترازي، تحسبا لوقوع أي انفجارات أخرى محتملة".

وأضاف أن الجيش سيجري تحقيقا في الحادث، وقال: "سنوضح أسباب وقوع الانفجار في وقت لاحق".

من ناحية أخرى، أكد رئيس أركان الجيش، الجنرال مارولي سيمانجونتاك، وقوع الانفجار الدموي في منطقة جاروت، مشيرا إلى أن ملابسات الواقعة قيد التحقيق.