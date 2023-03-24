رئيس وزراء إسبانيا: يتعين على العالم الاستماع لصوت الصين لإيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه يتعين على العالم أن يستمع لصوت الصين من أجل إيجاد تسوية للحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضاف سانشيز في تصرح أدلى به قبيل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، ونقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة: "الصين لاعب دولي، لذا بطبيعة الحال يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بإمكاننا جميعا وضع حد لهذه الحرب، وبإمكان أوكرانيا الحفاظ على سلامتها الإقليمية".

ومن المقرر أن يبحث سانشيز عدة قضايا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الصين في 31 مارس الجاري، والتي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الصيني بمناسبة مرور 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين مدريد وبكين.