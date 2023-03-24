حماة وطن بمطروح يعلن انطلاق المسابقة الرمضانية طيلة الشهر الكريم

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن تنظيم مسابقة دينية رمضانية طيلة شهر رمضان المبارك بطرح 30 سؤال من آيات القرآن الكريم بجوائز قيمة، وذلك تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن المسابقة الرمضانية، أن المسابقة الرمضانية تأتي بالتعاون بين أمانة الشؤون الدينية والإعلام بالحزب من خلال برنامج "أوصني النبي" يومياً قبل الإفطار علي صفحة الحزب لفضيلة الشيخ كارم أنور واعظ أمين عام رابطة خريجي الأزهر الشريف بمطروح وفي نهاية الحلقة يتم طرح السؤال، وسيتم عمل سحب علي الإجابات وعمل تكريم للفائزين لتسليهم الجوائز.

وأشار أن أمانة براني قامت بتنظيم مسابقة بعنوان "هل هلالك"، مشيراً بأن الهدف من إجراء المسابقة، هو تشجيع الشباب والفتيات علي روح التنافس من خلال المسابقة الدينية الرمضانية للقرآن الكريم، وحثهم على التسامح، وقبول الآخر لجميع الأعمار المختلفة ونبذ الأفكار المتطرفة وقبول الآخر لجميع الأعمار المختلفة.