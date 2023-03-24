«أوس أوس» و«محمد أنور» ضيفا «حبر سري» في ثاني وثالث أيام رمضان

يحل النجمان أوس أوس ومحمد أنور ضيفان في ثالث ورابع حلقات برنامج حبر سري بموسمه الخامس، مع الإعلامية أسما إبراهيم، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

وتحدث كل منهما خلال الحلقة عن بداياته وأغرب الأعمال التي عملا بها قبل دخولهما المجال الفني.

وتطرق أوس أوس وأنور عن تجربتهما في مسرح مصر وردا على هجوم الفنان محمد صبحي على ما قدموه في تجربة مسرح مصر.

ورد أوس أوس على إشاعة انفصاله عن زوجته بعد وفاة ابنه، في حين رد أنور على إشاعة ارتباطه بإحدى زميلاته في مسرح مصر.

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يعرض يوميًا في شهر رمضان، على شاشة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:10 مساء.