 «أوس أوس» و«محمد أنور» ضيفا «حبر سري» في ثاني وثالث أيام رمضان - بوابة الشروق
الجمعة 24 مارس 2023 10:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

«أوس أوس» و«محمد أنور» ضيفا «حبر سري» في ثاني وثالث أيام رمضان

أوس أوس وأنور
أوس أوس وأنور
خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 9:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 9:46 ص

يحل النجمان أوس أوس ومحمد أنور ضيفان في ثالث ورابع حلقات برنامج حبر سري بموسمه الخامس، مع الإعلامية أسما إبراهيم، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

وتحدث كل منهما خلال الحلقة عن بداياته وأغرب الأعمال التي عملا بها قبل دخولهما المجال الفني. 

وتطرق أوس أوس وأنور عن تجربتهما في مسرح مصر وردا على هجوم الفنان محمد صبحي على ما قدموه في تجربة مسرح مصر.

ورد أوس أوس على إشاعة انفصاله عن زوجته بعد وفاة ابنه، في حين رد أنور على إشاعة ارتباطه بإحدى زميلاته في مسرح مصر.

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يعرض يوميًا في شهر رمضان، على شاشة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:10 مساء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك