تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و934 شاحنة و30 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2070 راكبًا.



وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 2500 طن بضائع، و357 شاحنة و22 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، و577 شاحنة و8 سيارات.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة، بينما يشهد الميناء مغادرة السفينتين "أمل، وبوسيدون إكسبريس"، فيما استقبل الميناء أمس السفينة أمل والعبارة القاهرة، وشهد الميناء أمس مغادرة السفينتين "الحرية 2، دليلة".



ويشهد ميناء نويبع تداول 4800 طن بضائع، و330 شاحنة ،حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، ومغادرة السفن "آيلة، سينا، بريدج"، وشهد الميناء أمس وصول وسفر السفن "سينا، بريدج، آيلة".