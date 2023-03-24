أول تعليق من رونالدو بعد تسجيله هدفين في مباراة البرتغال وليشتنشتاين

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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على فوز منتخب بلاده أمام نظيره ليشتنشتاين برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وسجل رونالدو هدفين في فوز منتخب بلاده البرتغال أمام ليشتنشتاين، والتي أقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على «يا لها من مشاعر جيدة للعب وتسجيل الأهداف مرة أخرى لمنتخبنا الوطني، وفي ملعب خاص بالنسبة لي، فخور بكوني أكثر لاعب دولي على الإطلاق».

وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخبات بـ 197 مباراة، وانفرد أيضًا بلقب عميد لاعبي العالم، متخطيًا رقم النجم الكويتي بدر المطوع صاحب الـ 196.