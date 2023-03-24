البنتاجون: قواتنا في سوريا تقوم بمهماتها في دعم التحالف الدولي لهزيمة داعش

قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، إن القوات الأمريكية، المنتشرة في سوريا تقوم بمهماتها في دعم التحالف الدولي لهزيمة داعش.

وأضاف رايدر، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن "تركيزنا في سوريا يتمثل في هزيمة تنظيم داعش ولا نهتم بأي نزاع مع إيران"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة على ثقة من أن المسيرة التي هاجمت قواتنا في سوريا هي إيرانية.

يأتي هذا بينما شنت واشنطن ضربات جوية "دقيقة" في شرق سوريا ليل الخميس - الجمعة، ردا على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وجرح ستة آخرين.