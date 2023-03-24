التعاون السعودي يكشف حقيقة تغريمه 400 ألف دولار لصالح الزمالك

كشف سعود الرشودي، رئيس نادي التعاون السعودي حقيقة تغريم ناديه 400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك، في ملف صفقة انتقال اللاعب مصطفى فتحي.

وقال الرشودي في تصريحات عبر قناة إم بي سي أكشن: "غرامة 400 ألف دولار لصالح الزمالك؟ الخبر صدر من الإعلام المصري وتم تناقله بدون فهم".

وأضاف: "هذا المبلغ ليس غرامة، بل هو جزء من مبلغ متبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي، ولكن ندفع هذا المبلغ من قبل بسبب عدم قدرة اللاعب على العودة لاستكمال مسيرته مع التعاون".

وتابع: "سنقوم بسداد المبلغ، ولكن أؤكد أن هذا مبلغ صفقة الانتقال، وليست الغرامة، فالغرامة الموجودة فقط هي 40 ألف فرانك سويسري، وليس 400 ألف دولار".

وأتم سعود الرشودي تصريحاته قائلًا: "كنا نحاول مع مسئولي نادي الزمالك بعد عدم قدرة مصطفى على العودة لنا لحل الأمر أو تأجيل لدفعات الانتقال، ولكنهم لجأوا إلى الفيفا، وفي جميع الأحوال، كنا سندفع مستحقات الزمالك".