حلت الفنانتان انتصار وميرهان حسين، مساء اليوم الأحد، ضيفتين على برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على مدار شهر رمضان عبر شاشة «MBC مصر».

وفي الفقرة الثالثة، طلب رامز جلال من انتصار الاعتذار إلى المخرجة كاملة أبو ذكري، على ضوء الخلاف الذي نشب بينهما، لتقول الفنانة: «لو كنت زعلتك أنا آسفة».

وهددها جلال، مستخدمًا التمساح بالاكتفاء بالقول: «أنا آسفة يا كاملة»، لتنفذ الفنانة طلبه دون تردد.

وبطلبه منها الاعتذار من الفنانة شيماء سيف، عقبت: «لا لا أنا آسفة على إيه؟»، ليكرر تهديده بالتمساح، وتقول انتصار: «ماشي أنا آسفة يا شيماء».

ويُذاع برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» بعد الإفطار مباشرة يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة «MBC مصر».

ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، وسمية الخشاب، وباسم سمرة، وحمدي الميرغني، وأيتن عامر، وحسن شاكوش، ونجلاء بدر، وأحمد حسام ميدو، وحمادة هلال، ومحمد رياض، وباميلا الكيك، ومحمد شاهين، وحسن عسيري، وغيرهم.