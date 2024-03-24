 رامز جاب من الآخر.. التمساح يُجبر انتصار على الاعتذار لـ شيماء سيف وكاملة أبو ذكري - بوابة الشروق
الأحد 24 مارس 2024 7:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رامز جاب من الآخر.. التمساح يُجبر انتصار على الاعتذار لـ شيماء سيف وكاملة أبو ذكري

هديل هلال
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 7:13 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 7:13 م

حلت الفنانتان انتصار وميرهان حسين، مساء اليوم الأحد، ضيفتين على برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على مدار شهر رمضان عبر شاشة «MBC مصر».

وفي الفقرة الثالثة، طلب رامز جلال من انتصار الاعتذار إلى المخرجة كاملة أبو ذكري، على ضوء الخلاف الذي نشب بينهما، لتقول الفنانة: «لو كنت زعلتك أنا آسفة».

وهددها جلال، مستخدمًا التمساح بالاكتفاء بالقول: «أنا آسفة يا كاملة»، لتنفذ الفنانة طلبه دون تردد.

وبطلبه منها الاعتذار من الفنانة شيماء سيف، عقبت: «لا لا أنا آسفة على إيه؟»، ليكرر تهديده بالتمساح، وتقول انتصار: «ماشي أنا آسفة يا شيماء».

ويُذاع برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» بعد الإفطار مباشرة يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة «MBC مصر».

ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، وسمية الخشاب، وباسم سمرة، وحمدي الميرغني، وأيتن عامر، وحسن شاكوش، ونجلاء بدر، وأحمد حسام ميدو، وحمادة هلال، ومحمد رياض، وباميلا الكيك، ومحمد شاهين، وحسن عسيري، وغيرهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك