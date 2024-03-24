أمطار غزيرة تضرب المدن الساحلية في البحيرة

تعرضت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، لتقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار غزيرة على معظم المدن والمراكز، وبالأخص على المناطق الساحلية "كفر الدوار، وأبو حمص، وإدكو، ورشيد"، مع تكون طقس غائم على مختلف الأنحاء؛ مما أدى إلى اختفاء المواطنين من الأسواق بمدن ومراكز المحافظة.

ويأتي ذلك تماشيا مع التغيرات المناخية ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.

وأكدت استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث، والوحدات المحلية، وشركة المياه، والحماية المدنية لاتخاذ اللازم؛ للحد من موجة سقوط الأمطار.

ويأتي ذلك من خلال المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفارات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، ومراجعة تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة لمحطات الصرف الزراعي، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة ووقف المخالف منها.

وكشف عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقوفها حال قيام الرياح والأمطار.