السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يستقبل لجنة من وزارة التنمية المحلية

استقبل محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة مصطفى عادل عبد الموجود، لمتابعة وتقييم أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظة.

وأكد رئيس اللجنة خلال اللقاء أهمية تفعيل منظومة العمل التكنولوجى لما تمثله من أولوية فى خطط واستيراتجية الدولة، لدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط، مضيفا بمتابعة رئاسة مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بكافة المحافظات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين بأسلوب حضاري.

تأتى الزيارة ضمن توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكليف قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش على كافة المراكز التكنولوجية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من أداء مهامها على أكمل وجه وتسهيل الإجراءات وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وتتضمن الزيارة تفقد المراكز التكنولوجية السبعة على مستوى الإسماعيلية "أول، ثان، ثالث الإسماعيلية، القنطرة شرق، التل الكبير، القصاصين وأبوصوير".

وتعد المراكز التكنولوجية أحد الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال الشباك الواحد لحصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها.