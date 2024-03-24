كيم كاردشيان تنفصل عن صديقها لاعب الكرة الأمريكي أوديل بيكهام بعد علاقة استمرت 6 أشهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير اليوم الأحد، أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان انفصلت عن صديقها لاعب الكرة الأمريكي أوديل بيكهام جيه ار بعد علاقة استمرت 6 أشهر.

وأفادت صحيفة "ديلي نيوز" بأن العلاقة بين كيم "43 عاما"، وبيكهام "31 عاما"، بدأت في سبتمبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتم مشاهدة الاثنين سويا منذ 11 مارس الماضي.

وتردد مؤخرا أن كيم أعربت عن رغبتها في إنجاب طفل خامس مع أوديل.

وأكد أحد المصادر انفصال الاثنين، وقال لديلي ميل " هما ليسا مع بعضها البعض حاليا".

ويذكر أن كيم لديها أربعة أبناء من زوجها السابق المغني كاني ويست.

كما أن أوديل لديه طفل يدعى زيدن، يبلغ من العمر عامان من صديقته السابقة لورين وود.