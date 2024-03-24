رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني: بوتين تجاهل التحذيرات من وقوع هجوم إرهابي

قالت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "البوندستاج"، ماري- أجنيس شتراك - تسيمرمان، إن الهجوم الإرهابي الأخير على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو والذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا، يمثل "ضربة خطيرة" للسلطات الأمنية الروسية.

وأضافت شتراك - تسيمرمان خبيرة الدفاع من حزب "الديمقراطيين الأحرار"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد، أنه كانت هناك تحذيرات قبل وقوع الهجمات.

وحذرت أجهزة الاستخبارات الغربية والأمريكية من احتمال وقوع هجوم وشيك في مطلع الشهر الجاري، حيث دعت السفارة الأمريكية في موسكو مواطنيها إلى تجنب الحشود الكبيرة، بعدما اطلعت على تقارير تفيد بأن متطرفين يخططون لمهاجمة تجمعات كبيرة في العاصمة الروسية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

وأعربت شتراك - تسيمرمان، عن دهشتها لعدم اتخاذ تدابير أمنية إضافية في ضوء المعلومات الاستخباراتية "حتى على وجه التحديد فيما يتعلق بالحفلات الموسيقية".

وأضافت: "من الواضح أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أساء تقدير هذه التحذيرات تماما ولم يأخذها على محمل الجد ويحاول صرف الانتباه عنها".