يشارك الفنان على الألفى في الليلة السابعة من البرنامج الرمضاني "هل هلالك"، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وبمصاحبة فرقته الموسيقية، يقدم الألفى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون باقة من أشهر الأغانى زمن الفن الجميل الذى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى مثل كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز وشادية ومحرم فؤاد وليلى مراد ومحمد رشدى ونجاة، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الخاصة.

ويواصل قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال في تقديم أنشطة للطفل ضمن يرنامج هل هلالك، وذلك من خلال "ركن الطفل"، والذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".

ويقدم البيت الفنى للمسرح ليلة جديدة من عرض العرائس الشهير "أوبريت الليلة الكبيرة"، والذي يعد رائعة مسرح العرائس المصري، الأوبريت اشعار صلاح جاهين وألحان الموسيقار سيد مكاوى، وتصميم عرائس للفنان ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.

عروض برنامج "هل هلالك" تقدمها وزارة الثقافة مجانا للجمهور في شهر رمضان للعام الثامن على التوالي، وذلك في اطار السياسة الهادفة للوصول بالثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان.