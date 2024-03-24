أوكرانيا تطلق مسيرات وصواريخ في هجوم على شبه جزيرة القرم

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مساء السبت أكثر من 10 صواريخ والعديد من المسيرات في الوقت الذي أطلقت فيه كييف مسيرات وصواريخ لمهاجمة ميناء سيفاستوبول البحري الروسي في شبه الجزيرة الأوكرانية التي تحتلها موسكو، وفقا لما أوردته وكالة تاس الروسية.

وتوقفت حركة السير عبر الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا مؤقتا، قبل ذلك بوقت قصير.

وأفاد مسؤولون روس بإصابة امرأة وطفل في الهجوم على سيفاستوبول.

يشار إلى أن شبه جزيرة القرم هي منطقة أوكرانية على البحر الأسود، كانت موسكو قد ضمتها بشكل غير قانوني عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي .

وجرى نقل تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى حدوث انفجارات شديدة في ميناء سيفاستوبول واحتمال إصابة سفينة راسية هناك، لكن لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وفي الوقت ذاته، استهدف الجيش الروسي مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا. وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية أن عدة صواريخ سقطت على المدينة على مدار اليوم، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وفي وقت سابق، اشتعلت النيران في مصفاة نفط روسية في منطقة سامارا على نهر الفولجا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس نقلا عن الحاكم المحلي ديميتري أزاروف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق/تلجرام/ أنه تم تدمير إجمالي 12 مسيرة، فوق مناطق "بريانسك" و"بيلجورود" و"فورونيج" و"ساراتوف".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 11 صاروخا، فوق منطقة "بيلجورود" الحدودية.

وقال الكسندر بوجوماز، حاكم منطقة "بريانسك" على قناته على تطبيق "تلجرام" إنه لم تكن هناك أي إصابات ولا أضرار بسبب الحطام.

وذكرت السلطات أن مصفاتي تكرير نفط في منطقة "سامارا" تعرضتا لهجوم بمسيرات. وقال أزاروف إنه لم تكن هناك أي إصابات.

ولم تتضرر المنشأة في مدينة نوفوكويبيشيفسك. وتم إخماد الحريق في المصفاة الأخرى في كويبيشيف.

واستهدفت الأجهزة السرية الأوكرانية ، خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل منهجي مصافي النفط الروسية بمسيرات قتالية، حتى خلف خط المواجهة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تريد منع أوكرانيا من مهاجمة منشآت نفط روسية، لتجنب التصعيد وارتفاع أسعار النفط العالمية، في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ولطالما أسقطت روسيا مسيرات فوق منطقة ساراتوف، حيث يقع مطار إنجلز-2 العسكري. ونشرت موسكو قاذفات استراتيجية هناك، والتي تستخدم في الهجمات الصاروخية على أوكرانيا.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت روسيا قد أسقطت جميع المسيرات، حيث أن موسكو غالبا ما تعلن فقط عن النجاحات المزعومة لدفاعها الجوي في حالة هجمات المسيرات الأوكرانية.

وفي دفاعها ضد الغزو الروسي، تقوم أوكرانيا أيضا في كثير من الأحيان بقصف الأراضي الروسية - سواء في المنطقة الحدودية أو في المناطق النائية. ومع ذلك، فإن أعداد الضحايا والأضرار هناك لا تتناسب مع التبعات الوخيمة التي تقع في أوكرانيا بسبب الحرب.