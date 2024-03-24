أردوغان: سنبدأ مئوية تركيا في إسطنبول يوم 31 مارس

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بدء تنفيذ "رؤية مئوية تركيا" في مدينة إسطنبول سيكون مع الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس الجاري.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، أمام حشد من أنصار تحالف الجمهور في إطار الحملة الانتخابية للمرشح مراد قوروم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

و"مئوية تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.

وأشاد أردوغان، في بداية خطابه، بمدينة إسطنبول و"عظمة تاريخها ومكانتها الجغرافية والثقافية والحضارية على المستوى العالمي".

ودعا أردوغان أنصار تحالف الجمهور المكون من أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير، إلى "العمل ليل نهار" من أجل جمع المزيد من الأصوات لصالح مرشح التحالف مراد قوروم.

وتابع قائلا: "علينا جميعا أن نُخلّص إسطنبول من فترة الجمود التي استمرت 5 أعوام خلال فترة تولي المعارضة رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، لذا علينا طرق جميع الأبواب وكسب النفوس وإقناع الناخبين بالتصويت للمرشح الذي سيخدم المدينة".

وانتقد أردوغان الإدارة الحالية لبلدية إسطنبول وهي من حزب الشعب الجمهوري المعارض، مبيناً أنها "لم تتمكن من تقديم ما هو ملموس من خدمات لسكان المدينة".

وأشار في هذا السياق إلى الخدمات التي قدمتها لمدينة إسطنبول حكومات العدالة والتنمية برئاسته خلال السنوات الـ21 الماضية.

وأردف قائلا: "في السنوات الـ21 الماضية، قمنا باستثمارات حكومية في إسطنبول بقيمة 1 تريليون 650 مليار ليرة".

وعدّد أردوغان في هذا السياق المشاريع التي نفذتها حكوماته في إسطنبول، من الصحة إلى المواصلات والتعليم والبنية التحتية والمطارات والجامعات والخدمات الاجتماعية.