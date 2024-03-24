شعبة الأدوية: قرار سحب دواء «كونجستال» يقتصر على تشغيلة واحدة فقط ‏

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سحب 13 دواء من السوق من بينها دواء نزلات ‏البرد الشهير «كونجستال»، إجراء روتيني تتبعه هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من كفاءة وفعالية الأدوية بعد تداولها في ‏الصيدليات‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أن قرار «سحب كونجستال»؛ ‏جاء نتيجة رصد بعض الأدوية غير المطابقة للمواصفات خلال التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة‎.‎

ونوه إلى أن قرار سحب دواء كونجستال لم يشمل جميع التشغيلات، بل رقم تشغيلة معينة فقط؛ بسبب مشكلة ظهرت أثناء ‏التحاليل، مشيرا إلى أنه في حال رصد أية أدوية غير مطابقة للمواصفات يجري سحبها من السوق وإبلاغ الأطباء ‏والصيدليات بذلك‎.‎

وأوضح أن الصيدليات ستقوم بمراجعة مخزونها وسحب التشغيلة المعيبة من السوق، في حين سيقوم مفتشو هيئة الدواء ‏بمراجعة الصيدليات؛ للتأكد من التزامها بسحب هذه التشغيلة من الدواء وإعدامها تحت إشراف الهيئة‎.‎

وقررت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف تداول تشغيلات من دواء كونجستال أقراص، الخاص بعلاج أعراض نزلات ‏البرد‎. ‎

وأوضحت هيئة الدواء أن التشغيلات الصادر لها قرار بالسحب تحمل رقم 230299، وهي من إنتاج شركة سيجما‎.