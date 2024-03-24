شعبة الأدوية: قرار سحب دواء «كونجستال» يقتصر على تشغيلة واحدة فقط ‏

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سحب 13 دواء من السوق من بينها دواء نزلات البرد الشهير «كونجستال»، إجراء روتيني تتبعه هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من كفاءة وفعالية الأدوية بعد تداولها في الصيدليات.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أن قرار «سحب كونجستال»؛ جاء نتيجة رصد بعض الأدوية غير المطابقة للمواصفات خلال التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة.
ونوه إلى أن قرار سحب دواء كونجستال لم يشمل جميع التشغيلات، بل رقم تشغيلة معينة فقط؛ بسبب مشكلة ظهرت أثناء التحاليل، مشيرا إلى أنه في حال رصد أية أدوية غير مطابقة للمواصفات يجري سحبها من السوق وإبلاغ الأطباء والصيدليات بذلك.
وأوضح أن الصيدليات ستقوم بمراجعة مخزونها وسحب التشغيلة المعيبة من السوق، في حين سيقوم مفتشو هيئة الدواء بمراجعة الصيدليات؛ للتأكد من التزامها بسحب هذه التشغيلة من الدواء وإعدامها تحت إشراف الهيئة.
وقررت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف تداول تشغيلات من دواء كونجستال أقراص، الخاص بعلاج أعراض نزلات البرد.
وأوضحت هيئة الدواء أن التشغيلات الصادر لها قرار بالسحب تحمل رقم 230299، وهي من إنتاج شركة سيجما.