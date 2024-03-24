سياسي معارض تايلاندي يوسع تقدمه على رئيس الوزراء في استطلاع للرأي

وسع سياسي معارض تايلاندي، يواجه تحديات متزايدة لبقائه السياسي، تقدمه على رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، في استطلاع جديد يسلط الضوء على الانقسامات، في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

واحتل بيتا ليمجاروينرات، من حزب "التحرك للأمام" المعارض، المركز الأول، بحصوله على دعم 75ر42%، في استطلاع ربع سنوي، أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية، ارتفاعا من 4ر39%، في الاستطلاع الأخير، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتراجع الدعم لرئيس الوزراء، إلى 75ر17% من 35ر22%، في الاستطلاع، الذي نشر اليوم الأحد.

وقال المعهد في بانكوك إن الاستطلاع شمل حوالي ألفي مشارك من كل منطقة في البلاد وأنه جاء بمستوى ثقة، بلغ 97%.