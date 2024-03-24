إصابة شاب فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في سيريس جنوب جنين

أصيب شاب برصاص الاحتلال، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية سيريس جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن شابا من قرية سيريس أصيب بالرصاص الحي في ساقه، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي تقتحمت القرية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون وداهمت منزلي المواطنين شحادة خمايسة ونجله إسلام وحطمت محتوياتهما.

فيما اقتحمت قرية فحمة، وداهمت منزل المواطن علاء محمد نواصرة، وحولت سطحه إلى نقطة عسكرية، واحتجزت الشاب حسن محمد نواصره واستجوبته قبل أن تخلي سبيله، ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات الجربا، ومركة، وصانور، وميثلون، ويعبد، وعرابة، وكثفت من تواجدها العسكري وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.