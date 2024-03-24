نظم متحف شرم الشيخ أمسية بعنوان (ضحكة الربيع)، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم واليوم العالمي لمتلازمة داون، وذلك الخميس الماضي، بالديوان المقام بمتحف شرم الشيخ.

وبحسب بيان المتحف، تم استقبال الأطفال ذوي الهمم من متلازمة داون مع الأمهات من مختلف الفئات العمرية، حيث تم تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع شهادات تقدير وباقة ورد تقديرا لتفانيهن اللامحدود، ورعايتهن العطوفة، والدعم الدائم لأبنائهن، وعزيمتهن في مواجهة التحديات بكل فخر وكرامة، وحبهن اللامحدود لعائلاتهن.

وعلى هامش الأمسية تم تنظيم ورشة فنية للأطفال، حيث قاموا بعمل كروت معايدة وقدموها هدية لأمهاتهم في عيد الأم.

وتم توزيع الحلوي الرمضانية وقضي الأطفال والأمهات وقتا ممتعا وسعيدا في سهرة رمضانية رائعة.