الإمارات تتصدى لهجمات سيبرانية استهدفت 634 جهة حكومية وخاصة

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع هجمات سيبرانية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة، استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية وإستراتيجية في الدولة.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس المجلس إن ممثل التهديد المعروف باسم روز 78168 زعم أنّه تمكن من اختراق منصة اوراكل كلاود ، مما أسفر عن تسريب ما يقارب 6 ملايين من سجلات المتعاملين على مستوى العالم، شملت بيانات حساسة لكلمات مرور المستخدمين.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام) اليوم الاثنين أن التقديرات تُشير إلى أن حوالي 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية الاختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات ،منها "30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة" والباقي جهات آخرى.

وأوضح مجلس أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني للدولة وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.

ودعا مجلس الأمن السيبراني بالإمارات جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز منظومات الحماية الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة قد تستهدف الأنظمة الرقمية.

وشدد المجلس على أهمية توخي الحذر واعتماد أفضل الممارسات الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، خصوصا مع تطور أدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تتخذ أشكالاً متعددة.